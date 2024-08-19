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        Dağ evi sulama havuzunda 13 köpek ölü bulundu

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki dağ evinin sulama havuzunda 13 köpek ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 21:51 Güncelleme: 19.08.2024 - 21:55
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        Dağ evi sulama havuzunda 13 köpek ölü bulundu
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        KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesindeki dağ evinin sulama havuzunda 13 köpek ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede havuz kenarındaki tırnak izlerinden köpeklerin canlı olarak havuza atıldığı ve çıkabilmek için çabaladıkları ifade edildi.

        Domaniç ilçesinde bir grup avcı, kaybolan bir av köpeğini bulmak için bölgede arama yaptı. Bu sırada avcılardan biri dağ evinin sulama havuzunda ölü köpekler olduğunu gördü. İhbar üzerine Kütahya Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı, Domaniç Belediyesi ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede sulama havuzu içinde bulunan 2’si sahipli 13 köpeğin öldürüldüğünü tespit etti.

        İlçe sakinlerinden Süleyman Dinç, kaybolan av köpeğini arayan bir arkadaşının talebi üzerine bölgede arama çalışması yaptıklarını belirterek, “Bir duyum aldık ‘havuzun içinde köpekler var’ diye. Şu an tespit edildi ki hayvanlar buraya canlı canlı atılmışlar. Köpekler, çıkabilmek için havuzu tırmalamışlar, tırnak izlerinden belli. Bu vahşeti yapanları kınıyorum. Bir de vatandaşın havuzuna atılmış, kim böyle bir canilik yapıp yarı canlı bu hayvanları atar? Bunun adı caniliktir. Bu olayın araştırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

        Ölü bulunan 13 köpekle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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