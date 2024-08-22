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        Yıldırım düşen ormanda çıkan yangın, erken müdahaleyle söndürüldü

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:30
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        Yıldırım düşen ormanda çıkan yangın, erken müdahaleyle söndürüldü
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        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi ile söndürüldü.

        Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyü Ketenlik mevkisindeki ormanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm alandaki ağaçlar zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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