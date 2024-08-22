Yıldırım düşen ormanda çıkan yangın, erken müdahaleyle söndürüldü

Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyü Ketenlik mevkisindeki ormanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm alandaki ağaçlar zarar gördü.

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