Kütahya'da kaza; 6 yaralı

KÜTAHYA’da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı kavşağında meydana geldi. Elif Demir’in (32) kavşaktan dönmek için manevra yaptığı 43 AAZ 505 plakalı otomobille Ahmet Baytı idaresindeki 43 ACT 962 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Elif Demir ile Necip Sargın (60), Suzan Sargın (49), Emel Aydoğdu (24), Binnaz Aydoğdu (60) ve Ezgi Miray Özçınar (24) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.