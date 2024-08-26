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        Domaniç'te Saru Batu Savcı Bey, mezarı başında anıldı

        ERTUĞRUL Gazi'nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey, şehit edilmesinin 737'nci yıl dönümünde Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'deki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:10
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        Domaniç'te Saru Batu Savcı Bey, mezarı başında anıldı
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        ERTUĞRUL Gazi'nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey, şehit edilmesinin 737'nci yıl dönümünde Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'deki mezarı başında anıldı.

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Bizans'a karşı verdiği savaşta 1287 yılında şehit olan Ertuğrul Gazi'nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey için mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Tekdemir, MHP İlçe Başkanı Çetin Karaduman, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Fatih Yalçınsoy, Kütahya Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Hüseyin Namaz katıldı. Şehit Saru Batu Savcı Bey Derneği Başkanı Orhan Sarıca, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi Şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenlerinin asırlardır devam ettiğini söyledi.

        1287 yılında gerçekleşen İkizce Zaferi'nin heyecanını yeniden yaşadıklarını belirten Sarıca, "Bugün, 1287 yılında kazanılan İkizce Zaferi'ni ve Savcı Bey'in şehadet yıl dönümünü anmanın onurunu yaşıyoruz. Bu zafer, ecdadımızın fedakarlıklarıyla kazanılmış ve bizlere vatan sevgisi ile milli birlik bilinci aşılamıştır. Şehadetinin 737'nci yılında Savcı Bey'i ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, vatanımızın sonsuza dek varlığını yüce Allah'tan diliyorum" dedi.

        'TARİHİMİZİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAMALIYIZ'

        Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, kendisinin de emekli asker olduğunu belirterek, "İnsanın geçmişi ve tarihi ile bağlarını koparmamasını isteyen biriyim. Tarihimizi ve köklerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Bir daha ki dönemde bizim de katkılarımızla daha güzel bir tören yaparız" diye konuştu. Köy muhtarı Yaşar Vural ise katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Törenin ardından İkizce Alçay mesire alanında katılımcılara etli bulgur, gözleme ve ayran ikram edildi.

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