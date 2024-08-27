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        Hafif ticari araç tarlaya devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

        KÜTAHYA'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki Mehmet Ali Kırgöz (23) hayatını kaybetti, Arif Özinaç ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:55
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        Hafif ticari araç tarlaya devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
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        KÜTAHYA’da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki Mehmet Ali Kırgöz (23) hayatını kaybetti, Arif Özinaç ise yaralandı.

        Kaza, gece yarısı sıralarında Kütahya- Afyonkarahisar kara yolu 40’ncı kilometresinde meydana geldi. 43 ACY 177 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında ağaca çarptı. Takla atıp, tarlaya devrilen araçtaki Mehmet Ali Kırgöz kaza yerinde hayatını kaybetti, Arif Özinaç ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Arif Özinaç, hastaneye kaldırıldı. Kırgöz’ün cenazesi savcılık ve polisin yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Aracı kimin kullandığı henüz tespit edilemezken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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