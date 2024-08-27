Yön tabelasına çarpan minibüste ölen çift toprağa verildi

ESKİŞEHİR’de minibüsle yol kenarındaki yön tabelasına çarpan Halil Kayıhan (38) ve eşi Derya Kayıhan (34), memleketleri Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gözyaşlarıyla bugün toprağa verildi.

Kaza, dün Eskişehir-Ankara kara yolu Beylikova kavşağında meydana geldi. Halil Kayıhan kullandığı 43 ACF 537 plakalı minibüsle kavşaktaki yön tabelasına çarptı. Kazada ağır yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Kayıhan çifti tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Memleketleri Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesine getirilen çifti için cenaze namazı kılındı. Cenazeye çiftin yakınlarının yanı sıra ilçe ve belde halkı katıldı. Cenazede Halil ve Derya çiftinin aileleri taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Çocukları Mustafa Fevzi Kayıhan ise kazada ölen anne ve babasının tabutlarının yanında durarak gözyaşı döktü. Kayıhan çiftçi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.