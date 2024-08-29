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        Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'nde 50 metrelik Türk bayrağı açıldı

        OTUZ Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünde, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliğe 100 gencin katılımıyla 50 metrelik Türk bayrağı açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 21:56 Güncelleme: 29.08.2024 - 22:00
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        Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'nde 50 metrelik Türk bayrağı açıldı
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        OTUZ Ağustos Zaferi'nin 102’nci yıl dönümünde, Kütahya’nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliğe 100 gencin katılımıyla 50 metrelik Türk bayrağı açıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte anma programı düzenledi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun, Afyon Kocatepe'den başlatıp, Dumlupınar'da kesin zafere ulaştırdığı Büyük Taarruz dolayısıyla şehitlik, Türk bayraklarıyla donatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçede 100 gencin katıldığı ‘Zafer Kampı’ da düzenlendi. Kampa katılan gençler, etkinlikler kapsamında Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret ederken, Mehmetçik Anıtı’nda 50 metrelik Türk bayrağı açtı.

        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, "Program hem şehitlerimizi anmak hem de Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının ve bu cennet vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizin, gazilerimizin anılması. Dolayısıyla bu özel günde buraya gelerek, bir arada bulunmamıza vesile olan, ev sahipliği yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu ülkenin gençlerine armağan edilmiş olan bu cennet vatanı hep beraber korumak, gençlerimiz için daha güzel günler inşa etmek hepimizin vazifesi. Dolayısıyla nice 30 Ağustos’ları hep beraber yaşarız inşallah" dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programda Kur’an-ı Kerim okundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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