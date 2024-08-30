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        Bakan Yerlikaya: 30 Ağustos Zaferi, milletimizin varoluş mücadelesindeki bir dönüm noktasıdır

         İÇİŞLERİBakanı Ali Yerlikaya, "30 Ağustos Zaferi, milletimizin varoluş mücadelesindeki bir dönüm noktasıdır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 19:02 Güncelleme: 30.08.2024 - 19:05
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        Bakan Yerlikaya: 30 Ağustos Zaferi, milletimizin varoluş mücadelesindeki bir dönüm noktasıdır
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         İÇİŞLERİBakanı Ali Yerlikaya, "30 Ağustos Zaferi, milletimizin varoluş mücadelesindeki bir dönüm noktasıdır. Bağımsızlık ve özgürlük uğruna, bir milletin dişiyle, tırnağıyla bütün ruhuyla verdiği mücadelenin ardından gelen şanlı zaferin adıdır" dedi. 

        30 Ağustos 1922’de kesin zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi’nin 102'nci yıl dönümü Kütahya’da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı. Törenler öncesi cuma namazını Altıntaş Ulu Camisi’nde kılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, namaz çıkışı vatandaşlara pilav ve ayran dağıttı, esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Yerlikaya esnaf ziyaretinin ardından törenlerin yapılacağı Zafer Abidesi’ne geçti. Buradaki programa, Bakan Yerlikaya’nın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Mustafa Baş, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katıldı. 

        '30 AĞUSTOS EMPERYALİZME KARŞI VERİLEN MÜCADELENİN BOYUN EĞMEYEN TÜRK MİLLETİNİN DESTANIDIR'

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zaferin büyük bir coşku ve gururla kutlandığını ifade ederek, “30 Ağustos Zaferi, milletimizin varoluş mücadelesindeki bir dönüm noktasıdır. Bağımsızlık ve özgürlük uğruna, Bir milletin dişiyle, tırnağıyla bütün ruhuyla verdiği mücadelenin ardından gelen şanlı zaferin adıdır. 30 Ağustos; emperyalizme karşı, sömürüye karşı, zulme karşı verilen mücadelenin, boyun eğmeyen Türk milletinin destanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 100 yıl önce, 30 Ağustos 1924 tarihinde şu an bulunduğumuz Zafertepe Çalköy’de, tarihe geçen bir konuşma yapmıştı. Ve demişti ki: “Hükmedilmek istenmeyen bir milleti, esaret altında tutmayı başaracak kadar kuvvetli zorbalar artık bu dünya yüzünde kalmamıştır. Türk milleti son çarpışmalarıyla, özellikle burada kazandığı zaferle, kazandığı kararlılık ve iradeyle herkesçe bilinen bu gerçekleri bir defa daha tarihin sinesine çelik kalemle kazımış bulunuyor.” Evet bizler; nice hain emelleri düşmanın kursağında koymuşuz. Bin yıldır bu coğrafyadan bizi söküp atmak isteyenleri bozguna uğratmışız. Nice tuzakları bozup, nice prangaları kırıp atmışız. İşte 30 Ağustos! Bunu idrak edemeyenlerin sinelerine çelik kalemle yazılmış bir zafer, suratlarına inen bir tokattır. Bu toprakları bize vatan kılan ecdadımıza borcumuz var bizim. Bizden sonra şanlı bayrağımızı dalgalandıracak, nesillere karşı sorumluluklarımız var. Bu da ancak bir ve beraber olmakla, memleketimiz için gayretle çalışmakla olur” dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ve muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma davasında olduklarını kaydeden Yerlikaya, “Türkiye Yüzyılı da bu ilanın, en güzel satırlarıdır. Bu duygularla, bu büyük zaferin muzaffer başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, devletimiz ve milletimiz var olsun, ezanımız dinmesin, nazlı hilalimiz inmesin diye şehadete eren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Bu zafer alanını büyük bir coşkuyla dolduran, siz kıymetli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim, 30 Ağustos Zaferimizin 102'nci yılı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

        Tören Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlerin gösterileri ve tören birliklerinin geçişiyle sona erdi.

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