Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Simav'ın 'müzisyen kaymakamı'

        KÜTAHYA'da Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, 6'ncı Simav-Eynal Havacılık Festivali'nde gitarıyla sahnede Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı'ya eşlik etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Simav'ın 'müzisyen kaymakamı'
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'da Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, 6'ncı Simav-Eynal Havacılık Festivali’nde gitarıyla sahnede Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı’ya eşlik etti. Domaniç Kaymakamı olduğu dönemde de memur, esnaf ve üniversite öğrencisi 12 kişiden oluşan orkestra kurup halk konseri veren Karaloğlu, Simav Türküsü ‘Dağ başında kestane’ ile başladığı konserde, Şevval Sam’ın ‘Ander Sevdaluk’ türküsünü de Balcı ile birlikte seslendirip, gitar çalarak, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.

        İki yıldır Simav Kaymakamı olarak görev yapan Bünyamin Karaloğlu’nun müziğe ilgisi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisiyken başladı. Üniversite yıllarında kurduğu grupla, hem gitarist hem de solist olarak birçok kez sahne alan Karaloğlu, kaymakam olunca da müziği bırakmadı. 2015'te kaymakam olarak göreve başladığı Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, 2017 yılında, 8 ay süren çalışmalar sonucu, memur, esnaf ve üniversite öğrencisi 12 kişilik orkestra kurup halk konseri verdi. Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu’nda sahneye çıkan orkestranın ‘Her telden’ isimli konserinde gitar çalıp, solistlik yapan Karaloğlu, 2022 yılında Kaymakam olarak göreve başladığı Simav’da da gitarı elinden bırakmadı.

        'KAYMAKAM OLMASA, BİRLİKTE KONSER KONSER GEZECEĞİZ'

        6’ncı Simav-Eynal Havacılık Festivali’nde Rizeli Halk Müziği şarkıcısı Selçuk Balcı’nın konserinde, gitarını alıp sahneye çıkan Kaymakam Karaloğlu, aynı zamanda hemşehrisi olan şarkıcıya eşlik etti. Kaymakam Karaloğlu, Simav Türküsü ‘Dağ başında kestane’ ile başladığı konserde, Şevval Sam’ın ‘Ander Sevdaluk’ türküsünü de Balcı ile birlikte seslendirip, gitar çalarak, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı. Konserin verildiği 4 Eylül Otoparkı ile çevresini dolduran Simavlılar, ellerindeki Türk bayrakları ve cep telefonlarının ışıklarıyla Karaloğlu ile Balcı’ya eşlik etti.

        Konserin ardından Karaloğlu’na teşekkür eden Balcı, "Allah böyle kaymakamı her ilçeye nasip etsin. Kültür, sanat desen var, gitar desen var, aynı zamanda solist. Kaymakam olmasa birlikte çalışacağız, konser konser gezeceğiz" dedi.

        Domaniç ilçesinde 2017'deki halk konserinde "Bugüne kadar herkes benden yol, su, elektrik istiyordu. Şimdi türkü istiyor" diyen Karaloğlu, sahnede olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdiği bu konserde de "Bu tür etkinliklerde yer almak ve halkımızla birlikte bu güzel anları paylaşmak, benim için büyük bir onur. Selçuk Balcı ile burada aynı sahneyi paylaşmak da unutulmaz bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orta Vadeli Program açıklanıyor
        Orta Vadeli Program açıklanıyor
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        Alkışların efendisi
        Alkışların efendisi
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Trump'tan UFO sözü
        Trump'tan UFO sözü
        Sokak hayvanları yasası AYM gündeminde
        Sokak hayvanları yasası AYM gündeminde
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

        Benzer Haberler

        Şehit torunu, Kütahya'da dedesinin 102 yıl önce savaştığı toprakları ziyare...
        Şehit torunu, Kütahya'da dedesinin 102 yıl önce savaştığı toprakları ziyare...
        Emet'teki 'arsenikli su' sorunu, 12 yıllık çalışmayla çözüldü
        Emet'teki 'arsenikli su' sorunu, 12 yıllık çalışmayla çözüldü
        Emet'te kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli hakkında işlem başl...
        Emet'te kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli hakkında işlem başl...
        Kütahya sokaklarında devriye gezen atlı polislere vatandaşlardan ilgi
        Kütahya sokaklarında devriye gezen atlı polislere vatandaşlardan ilgi
        Emet'in düşman işgalinden kurtuluşu ve "arsenikli su" sorununun çözülmesi k...
        Emet'in düşman işgalinden kurtuluşu ve "arsenikli su" sorununun çözülmesi k...
        Türk damat ile Zambiyalı gelinin nikahı Domaniç'te kıyıldı
        Türk damat ile Zambiyalı gelinin nikahı Domaniç'te kıyıldı