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        FETÖ firarisi öğretmen sahte kimlikle tren bileti alınca yakalandı

        KÜTAHYA'da e-posta üzerinden eşiyle haberleştiği tespit edilen C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:54 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:00
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        FETÖ firarisi öğretmen sahte kimlikle tren bileti alınca yakalandı
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        KÜTAHYA’da e-posta üzerinden eşiyle haberleştiği tespit edilen C.D. isimli FETÖ/PDY firarisi öğretmen, kullandığı İsmail Baş isimli sahte kimlikle tren bileti alınca polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, E.D. isimli FETÖ/PDY şüphelisinin, 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen eşi C.D. ile e-posta üzerinden haberleştiğini belirledi. TEM ekipleri, Kütahya’da saklandığı tespit edilen C.D.’nin, İsmail Baş ismine düzenlenen sahte kimlik ve annesine ait telefon numarası ile tren bileti aldığını öğrenince harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Vefa Mahallesi’ndeki tren istasyonuna operasyon düzenleyen TEM ekipleri, C.D.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. C.D.’nin üst aramasında 750 avro ele geçirildi.

        ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olmak’ suçunun yanı sıra ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan da firari olarak arandığı ortaya çıkan C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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