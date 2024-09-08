Tavşanlı-Dursunbey yolu üzerindeki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bursa, Balıkesir, Kütahya sınırındaki yangın bölgesine, 3 ilin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

KÜTAHYA’da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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