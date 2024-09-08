Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da orman yangını (2) 

        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Uluçam köyü mevkisinde çıkan orman yangınına 170 personel, 68 araç, 5 helikopter ve 3 uçakla müdahale edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 20:08 Güncelleme: 08.09.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da orman yangını (2) 
        ABONE OL
        ABONE OL

        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI 

        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Uluçam köyü mevkisinde çıkan orman yangınına 170 personel, 68 araç, 5 helikopter ve 3 uçakla müdahale edildi. Bursa, Balıkesir, Kütahya sınırındaki yangın bölgesine, 3 ilin Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli arazözler ve personel müdahale ederken, yangın nedeniyle Kütahya- Balıkesir tren hattı da geçici süreyle kapatıldı. Yangın karadan ve havadan müdahale ile yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Muğla, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Adana'da orman yangını
        Muğla, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Adana'da orman yangını
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        Filip Kostic Fenerbahçe için geliyor
        Filip Kostic Fenerbahçe için geliyor
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        Siber güvenlikte yerli teknoloji
        Siber güvenlikte yerli teknoloji
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti

        Benzer Haberler

        Kütahya'da orman yangını
        Kütahya'da orman yangını
        Kütahya'da marketten içki çaldıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
        Kütahya'da marketten içki çaldıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
        Kütahya'daki orman yangını 1 saatte söndürüldü
        Kütahya'daki orman yangını 1 saatte söndürüldü
        Kütahya'da göç yolunda bitkin düşen leylek tedaviye alındı
        Kütahya'da göç yolunda bitkin düşen leylek tedaviye alındı
        Kütahya'da FETÖ firarisi sahte kimlikle tren bileti alırken yakalandı
        Kütahya'da FETÖ firarisi sahte kimlikle tren bileti alırken yakalandı
        FETÖ firarisi öğretmen sahte kimlikle tren bileti alınca yakalandı
        FETÖ firarisi öğretmen sahte kimlikle tren bileti alınca yakalandı