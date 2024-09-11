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        Tavşanlı Höyük'teki kazı çalışmalarına kadın girişimciler de katıldı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki, Tavşanlı Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gönüllüyüz BİZ' projesi kapsamında, kadın girişimciler de katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:34 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:40
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        Tavşanlı Höyük'teki kazı çalışmalarına kadın girişimciler de katıldı
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        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesindeki, Tavşanlı Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Gönüllüyüz BİZ’ projesi kapsamında, kadın girişimciler de katıldı. TOBB Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyesi 30 kadın, kazı alanında toprak attı.

        Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Tavşanlı ilçesinde, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı höyüğü olan Tavşanlı Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle 2021 yılının Eylül ayında başlatılan kazı çalışmaları, BŞEÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında sürdürülüyor. İki yıl önce 3 bin 300 yıllık mühür ile Miken kılıçlarını anımsatan hançer bulunan kazı alanındaki çalışmalara, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ‘Gönüllüyüz BİZ’ projesi kapsamında, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri de katıldı. 30 kadın, höyük üst tabakası tarım toprağında kazı yaparak, toprağın atılması çalışmalarına katıldı.

        ‘GÖNÜLLÜ KADINLARIMIZ GERÇEKTEN TARİHTE İZ BIRAKACAKLAR’

        Gönüllülük esasına dayalı çalışmanın TOBB bünyesinde projeye dönüştürülmesini istediklerini söyleyen Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şule Arslan Ozan, “Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu olarak, bugün biz geçmişin derin izlerini yakından takip edebilmek adına burada toplandık. Aynı zamanda 8 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Tavşanlı Höyüğü, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Amacımız bu. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde, Kadın Girişimciler Kurulu'nda bu gönüllülük esasına dayalı çalışmanın, bir projeye dönüştürülmesini istiyoruz. Şu andaki proje Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ‘Gönüllülük BİZ’ projesi adı altında yürütülüyor. Biz de kadın girişimciler olarak bu çalışmamızla, tarihte bir iz bırakacağımıza inanıyoruz. Çünkü gönüllü olmak sadece bir görevi yerine getirmek değil, aynı zamanda tarihte de bir iz bırakmak. Biz kadın girişimciler bu çalışmamızla tarihte bir iz bırakacağımıza inanıyoruz. İnanıyorum ki Tavşanlı Höyük, Kütahya'nın ve özellikle Tavşanlı'nın vitrin yüzü olacak. İleride bir Göbeklitepe olmaya aday bir yer burası. Milat’tan önce 4 bin yılına ait burada, Tavşanlı'da, Mısır'daki piramitlerdeki mumyalarda bulunan, insan derisi kalıntıları ve insan beyni kalıntıları bulunmuş. Burası bölgenin en eski kalıntılarını taşıyan bir höyük niteliğinde. Buraya gelen gönüllü kadınlarımız gerçekten tarihte iz bırakacaklar” diye konuştu.

        Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İlhami Aydın ise “Tavşanlı Höyük bugün tarihi bir gün yaşıyor diyebiliriz. Tavşanlı Kadın Girişimciler Kurulu’nun düzenlemiş olduğu bu etkinlik, bu coğrafyanın kaderini belirleyecek bir etkinlik olarak da düşünebiliriz. Hep birlikte inşallah bu höyüğün tanıtımını ve yükselmesini, ortaya çıkarılmasını sağlayacağız” dedi.

        MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da “Bugün herhalde Kütahya'daki kazılar için tarihi bir gün. Kütahya'da ilk defa, Cumhuriyet tarihinde ilk defa kadın girişimciler bir kazı alanında bir araya gelip, gönüllü olarak bu kazı çalışmalarına katkı koymak için geldiler. 8 bin yıllık bir kültürün üzerindeyiz. Ve buradan çıkacak her obje, her eser belki de dünya tarihini değiştirecek. Geçenlerde burada bulduğumuz bir mühür, Türkiye çapında ve dünya çapında haber oldu. Bütün bu bölgede, Batı Marmara diye kastettiğimiz bu bölgede bu mühür ilk defa burada bulundu. Mührün benzeri de iki gün önce Çanakkale'de bulundu. Demek ki buralarda bir ticaret kolonisi var ki yaklaşık 4 bin-5 bin yıl önce Çanakkale'de kullanılan bir mühür” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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