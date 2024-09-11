Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kaçak satış yaptığı için ceza kesilince kamyonla yolu kapattı

        KÜTAHYA'da, hale girmeden kaçak satış yapan patates üreticisi Mevlüt K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:51 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak satış yaptığı için ceza kesilince kamyonla yolu kapattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'da, hale girmeden kaçak satış yapan patates üreticisi Mevlüt K. (42), zabıta ekipleri ceza kesince, belediye önünde eylem yapmak istedi. Kamyonuyla caddeyi trafiğe kapatan Mevlüt K., aracın anahtarını isteyen polislere direnince ise 2 oğluyla birlikte gözaltına alındı.

        Afyonkarahisar’dan patates satmak için Kütahya’ya gelen Mevlüt K., iddiaya göre, 180 lira olan hal rüsum bedelini ödememek için, meyve-sebze haline girmeyip kaçak satış yaptı. Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Mevlüt K.'ye 4 bin 500 lira uyguladı. Üretici, cezayı protesto etmek için Kütahya Belediyesi Hizmet Binası'nın bulunduğu Atatürk Bulvarı'nı patates yüklü kamyonuyla trafiğe kapatıp, patates çuvallarını da yere attı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uzun süre polislere direnip, aracının anahtarını vermeyen Mevlüt K., bu kez 2 oğluyla birlikte gözaltına alındı. Yolun kapanması nedeniyle araç kuyruğu oluşurken, Mevlüt K.'nin anahtarını vermediği kamyon da çekiciyle kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Tavşanlı Höyük'teki kazı çalışmalarına kadın girişimciler de katıldı
        Tavşanlı Höyük'teki kazı çalışmalarına kadın girişimciler de katıldı
        Kütahya'da alkollüyken araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
        Kütahya'da alkollüyken araç kullanan 5 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
        Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kahve ve toz biber poşetinde 210 gram kokain ele geçirildi
        Kahve ve toz biber poşetinde 210 gram kokain ele geçirildi
        Kadın girişimciler Tavşanlı Höyük'te kazı deneyimi yaşadı
        Kadın girişimciler Tavşanlı Höyük'te kazı deneyimi yaşadı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı