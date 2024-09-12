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        Otomobili ile motosikletli gençlere çarpan sürücü gözyaşlarına boğuldu

        KÜTAHYA'da otomobil ile çarpışan motosikletteki E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:22 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:25
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        Otomobili ile motosikletli gençlere çarpan sürücü gözyaşlarına boğuldu
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        KÜTAHYA'da otomobil ile çarpışan motosikletteki E.Ü. (17) ile B.İ. (16) yaralanırken, şoka giren N.Y. (26) isimli kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu.

        Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Dumlu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede 'U' dönüşü için manevra yapan N.Y.'nin kullandığı 43 AET 316 plakalı otomobil, Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan E.Ü.'nün kullandığı 43 AGF 327 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı B.İ. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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