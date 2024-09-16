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        Pazarda kaybolan 6 yaşındaki Poyraz, tek başına bindiği hak otobüsünde bulundu

        KÜTAHYA'da semt pazarında anneannesinin yanından ayrılarak halk otobüsüne binen Poyraz G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:01 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:05
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        Pazarda kaybolan 6 yaşındaki Poyraz, tek başına bindiği hak otobüsünde bulundu
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        KÜTAHYA’da semt pazarında anneannesinin yanından ayrılarak halk otobüsüne binen Poyraz G. (6), polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

        Fuatpaşa Mahallesi’ndeki semt pazarına anneannesiyle giden Poyraz G., bir süre sonra kayboldu. Anneanne, Poyraz’ı pazarda bulamayınca polise haber verdi. Yapılan incelemede Poyraz G.’nin semt pazarı yakınındaki bir duraktan tek başına halk otobüsüne bindiği tespit edildi. Halk otobüsü şoförü de son durağa geldiğinde Poyraz G.’yi tek başına görünce polise ihbarda bulundu. Zafertepe Mahallesi’ne giden polis ekipleri, otobüs şoföründen Poyraz G.’yi alarak ailesine teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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