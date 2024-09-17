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        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir

        CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hep altını çiziyoruz, AK Parti milletin bağrından doğmuş bir partidir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:00
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        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir
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        CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Hep altını çiziyoruz, AK Parti milletin bağrından doğmuş bir partidir. Milletin kurduğu bir partidir. Tabelasını milletin astığı bir partidir. Dolayısıyla hep bu anlayışla da yolumuza devam edeceğiz. Milletin değerleri bizim değerlerimizdir. Milletimizin sorunları bizim sorunlarımızdır” dedi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Buluşmaları kapsamında Kütahya’ya geldi. Kütahya Valiliği'ni ziyaret eden Yılmaz, şeref defterini imzaladı. Yılmaz, daha sonra AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıya Yılmaz’ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, AK Parti MKYK üyesi Erkan Güral, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan, Nebi Hatipoğlu, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Ahmet Kılıç, Mustafa Yavuz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay katıldı.

        ‘HAFIZAMIZI DA SÜREKLİLİĞİMİZİ DE KORUYARAK GELECEĞE YÜRÜYECEĞİZ’

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘Türkiye Buluşmaları’nın, kongre sürecinin altyapısını teşkil ettiğini ifade etti. Yılmaz, “AK Parti, sadece seçim zamanı sahada olan bir parti değildir. Her zaman milletin yanında olan, millete kulak veren, milletin taleplerini, beklentilerini tespit eden, politikalarını da buna göre şekillendiren bir siyasi partidir, bir harekettir. Dolayısıyla bugün de inşallah Kütahya'nın dört bir yanında Kütahyalılara kulak vereceğiz. Onların taleplerini, beklentilerini bizlere önerilerini alma imkanımız olacak. Bunu da genel merkezimize ve hükümetimize aktaracağız. Böylece milletimiz, bizim rotamızı çizmeye devam edecek. Hep altını çiziyoruz, AK Parti milletin bağrından doğmuş bir partidir. Milletin kurduğu bir partidir. Tabelasını milletin astığı bir partidir. Dolayısıyla hep bu anlayışla da yolumuza devam edeceğiz. Milletin değerleri bizim değerlerimizdir. Milletimizin sorunları bizim sorunlarımızdır. Ve biz de bu sorunlara çözüm üretmek için gayret eden bir kadroyuz. Bu anlamda bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında aynı çalışmayı yapıyoruz. Bütün bunların sonuçları politikalarımıza, planlarımıza, projelerimize elbette yansıyacaktır. Diğer taraftan partimiz bir kongre sürecine girmiş durumda, bir değişim sürecine girmiş durumda. Yine bunun altını özellikle çizmek istiyorum, AK Parti istikrar içinde değişen bir partidir, istikrar içinde değişimi yakalayan bir partidir. Bir yandan belli sabitleri olan, mutlaka zaman içinde değişmeyen ilkeleri olan bir partidir. Bir yandan da dünyanın, ülkemizin değişimlerini çok dikkatle takip eden ve bunlara da hızla cevap veren bir partidir” dedi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bilgilendirme toplantısının ardından bir düğün salonunda ‘Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe’ temasıyla düzenlenen Türkiye Buluşmaları programına katıldı. Buradaki konuşmasında güncel ihtiyaçları gidermenin yanı sıra geçmişten kaynaklanan eksiklikleri de giderdiklerini anlatan Yılmaz, “İki şeyi aynı anda yaptık. Hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık hem de geçmişten gelen eksiklikleri giderme gayreti içinde olduk. Büyük oranda da başardığımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızın sorularına çözüm bulmak, dertlerine derman bulmak, temel kaygımız oldu. Bu kapsamda içinden geçtiğimiz dönemde temel sorunun hayat pahalılığı olduğunun farkındayız. Vatandaşımızın bu sorununu görüyoruz ve buna odaklanmış durumdayız” diye konuştu.

        'GELECEK SENE HEDEFİMİZ YIL SONUNDA 17,5 ENFLASYONU DÜŞÜRMEK'

        Enflasyonun haziran ayından itibaren düşüş eğilimine girdiğini kaydeden Yılmaz şunları söyledi:

        “Yıllık enflasyonda son 3 ayda 23,5 puanlık bir düşüş gerçekleşti. Yüzde 75,5 kadar yükselmişti, hatırlarsanız. En son hazır açıklanan rakamımız yüzde 52 olarak gerçekleşti. İnşallah bu eğilim devam edecek. Eylül ayı enflasyonu açıklandığında göreceğiz ki, 40’lı rakamlara inmiş olacak. Şu anki tahminimiz öyle. Eylül ayında 50’nin altını göreceğiz. Yıl sonunda ise Orta Vadeli Programdaki tahminimiz yüzde 41,5. Geçen yılı yüzde 65’ler civarında tamamlamıştık. Bu seneyi inşallah 40’lı bir rakamla kapatmış olacağız. Gelecek sene hedefimiz yıl sonunda 17,5 enflasyonu düşürmek. Bunun için programımızı yaptık. Gelecek sene bu zamanlar, gelecek senenin ortalarında 20’li rakamlardan bahsedeceğiz inşallah”

        MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, muhalefet partilerini eleştirdi. Muhalefetin ortaya bir vizyon koyamadığını belirten Yılmaz, “Bakın muhalefetin hali ortada. Bir politika duydunuz mu Allah aşkına? Bir vizyon duydunuz mu muhalefetten? Türkiye'yi biz 10 yıl sonra şuralara taşıyacağız, 50 yıl sonra buralara taşıyacağız dediklerini hiç duydunuz mu? Sabah akşam bir takım popülist politikalarla, kısa vadeli birtakım çıkışlarla, vatandaşı kendilerine cezbetmeye çalışıyorlar. Biraz bu süreçte yaşadığımız sıkıntılarda onlara bir fırsat oluşturmuş oldu. Ama ekonomideki dengelenme gerçekleştikçe, partimizdeki bu yenilenme gerçekleştikçe, muhalefetin bu popülist söylemlerinin de nasıl açığa düştüğünü, nasıl zayıfladığını hep birlikte göreceksiniz. Bu ülkeyi yönetmek sorumluluk ister. Sadece popülist söylemlerle, herkese mavi boncuk dağıtarak, nasıl yapacağını ortaya koymadan, her türlü konuda birtakım vaatlerde bulunarak, bu ülkeyi idare edemezsiniz. Gerçekçi olmak zorundasınız. Hesabını kitabını her şeyi yapmak zorundasınız. Bir şey yapacağım diyorsanız nasıl yapacağınızı, bakın nasıl sorusu çok önemli. Ne yapacağınız kadar, nasıl yapacağınızı da ortaya koyacaksınız. Bunu koymadığınız sürece, sadece popülizm yapıyorsunuz demektir. Halkımız inanıyorum ki bunları görüyor, daha da net bir şekilde önümüzdeki süreçlerde görecek diye inanıyorum. Bir taraftan da yerel yönetimlerindeki performansı da görüyor halkımız” dedi.

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