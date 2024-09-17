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        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir (2)

        ADNANMENDERES'İ ANDICumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Buluşmalarının ardından Kütahya Zafer Meydanı'na geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:15
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        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir (2)
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        ADNANMENDERES'İ ANDI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Buluşmalarının ardından Kütahya Zafer Meydanı’na geçti. Yılmaz, Adnan Menderes’in idam edilişinin 63’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen korteji burada karşılayarak, dua etti. Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Buluşmaları programında kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi. Zafer Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen programda konuşan Yılmaz, iş dünyasının fikir, tecrübe ve öngörülerinin Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planına olan katkılarından söz ederek, “İş dünyamızın görüşlerine, fikirlerine, önerilerine büyük bir önem veriyoruz. Gerek makro politikalarımızı şekillendirirken Orta Vadeli Program gibi, Kalkınma Planı gibi planlarımızı yaparken, gerekse de illerimize yörelerimize dönük çalışmalarımızı yaparken iş dünyamızın katkısını çok önemli görüyoruz. Çünkü siz hayatın içindesiniz. Somut olarak birtakım problemleri, birtakım sıkıntıları yaşıyorsunuz. Aynı zamanda birtakım fırsatları görüyorsunuz ve bize yol gösterici öneriler yapma imkanınız var. Türkiye'yi büyütmek, daha ileriye taşımak için kamu-özel iş birliğinin çok çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Başarının ortak akıldan, istişareden, katılımcılıktan geçtiğine inanıyoruz. Bu çerçevede gerek geçen yıl Orta Vadeli Programımızı hazırlarken, gerekse bu yıl güncellerken, iş dünyamızda da geniş istişareler gerçekleştirdik. Ayrıca dediğim gibi her gittiğimiz yerde, ben hemen hemen her gittiğim ilde, iş dünyasıyla bir araya geliyorum ve güzel çok faydalı görüşmeler gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

        ‘KENDİSİNİ, YOL ARKADAŞLARINI DA RAHMETLE ANIYORUZ’

        Adnan Menderes’in idam edilişinin 63’üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kendisini, yol arkadaşlarını da rahmetle anıyoruz. Rahmetli Adnan Menderes de Kütahya'dan ilk milletvekili seçilmiş. Maalesef tutuklanması da Kütahya'da gerçekleşmiş. Dolayısıyla Kütahya bir demokrasi şehri aynı zamanda, milletin adamına sahip çıkan bir şehir. Bu yönüyle de Kütahya'yı takdir ediyoruz” dedi.

        'AFETTEN ÖNCE HARCADIĞINIZ 1 LİRA, AFETTEN SONRA 7 LİRAYA KARŞILIK GELİYOR'

        Afetlerin Türkiye’nin bir gerçeği olduğunu anlatan Yılmaz, temel önceliklerden birinin şehirleri afete karşı daha dirençli hale getirmek olduğunu söyledi. Afetten önce harcanan 1 lira, afetten sonra 7 liraya karşılık geldiğini belirten Yılmaz, “Krizi yönetmemek için, krizlerle karşılaşmamak için riskleri yönetmemiz ve azaltmamız gerekiyor. Bu çerçevede kentsel dönüşüm, afete dayanıklı olmayan bütün altyapıların, yapıların dönüşümü yine çok çok öncelikli bir konu diye ifade etmek istiyorum. Kütahya'da bu konuda elbette önemli riskler içeren, geçmişte depremler yaşamış, yakın geçmişte Simav depremi gibi depremler yaşamış bir ilimiz. Dolayısıyla illerimizi çok daha dirençli bir şekilde geleceğe hazırlamakta en temel önceliklerimizden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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