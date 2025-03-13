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        Kayıp Alzheimer hastası 3 gün sonra dere yatağında baygın bulundu

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde 'Camiye mukabeleye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Cevriye Memiş (80), 3 gün sonra dere yatağında baygın bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:44 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:50
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        Kayıp Alzheimer hastası 3 gün sonra dere yatağında baygın bulundu
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        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde 'Camiye mukabeleye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Cevriye Memiş (80), 3 gün sonra dere yatağında baygın bulundu.

        Uluoymak Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 kız çocuk sahibi Cevriye Memiş, 10 Mart'ta öğle saatlerinde camide okunan mukabeleye katılmak üzere evden ayrıldı. Alzheimer hastası olan Memiş'in eve dönmemesi üzerine yakınları endişelenip, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. İlçe içindeki aramalardan sonuç alınamayınca, kırsala kaydırılan arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Cevriye Memiş, 3 gün sonra bugün sabah saatlerinde ilçeye 5 kilometre mesafedeki Muhipler Göleti yakınlarında bir dere yatağında yarı baygın bulundu. Memiş, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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