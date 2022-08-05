Gediz'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Uluoymak Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın zemin katından dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dairede bulunan Sait Ulutürk (80), çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilendiği belirlenen Ulutürk, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasara neden olan yangın, Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.