Paraşüt kazasında hayatını kaybeden okul müdürünün cenazesi Kütahya'da defnedildi

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KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Ayaş ilçesinde geçirdiği paraşüt kazasında hayatını kaybeden, Manisa'nın Ahmetli ilçesi Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin'in (44) cenazesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Gültekin'in cenazesi, Ahmetli ilçesinde düzenlenen törende helallik alınmasının ardından Kuşu beldesine getirildi.

Cengiz Gültekin'in cenazesi, Kuşu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kuşu Belediye Başkanı Feridun Aktay, Ahmetli İlçe Milli Eğitim Müdürü Cendel Akçay, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Yamaç paraşütü pilot eğitimi almak için Ayaş'ta düzenlenen kursa katılan Gültekin dün, Ayaş Paraşüt Tepesi’nden tek başına havalandıktan sonra alçak irtifada paraşütün kanadının kapanması sonucu yaklaşık 25 metreden düşerek olay yerinde hayatını kaybetmişti.



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