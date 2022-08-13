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Askere gidecek Kütahyalı gençler mani söyleyip harçlık topladı

AA

Askere gidecek Kütahyalı gençler mani söyleyip harçlık topladı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde silah altına alınacak gençlere harçlık toplanan "asker davulu" geleneği asırlardır yaşatılıyor.

Eskigediz beldesi Akçaalan Mahallesi'nde nesilden nesle aktarılan geleneğe göre, celp dönemlerinde özel kıyafetler giyen gençler, Türk bayrağı ile davul zurna eşliğinde maniler söyleyerek evleri dolaşıyor.

Bu sene askere gidecek 13 genç, geleneğe uyarak harçlık topladı. Gençler, mahalle meydanında akşam saatlerinde oyun havaları eşliğinde oynadı.

Akçaalan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Oyan, AA muhabirine, bu geleneğin, mahalle halkı arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin ilk olarak şehitlikte dua ettiğini belirten Oyan, şöyle konuştu:

"Kümesten alınan horozun kesilmesiyle başlayan geleneğimiz 10 gün sürüyor. Gençlerimiz davul ve zurna eşliğinde maniler söyleyerek köydeki tüm evleri tek tek dolaşıp kapılarını çalıyor. Buna istinaden köyümüzün sakinleri, askere gidecek gençlerimize imkanları dahilinde para, arpa, buğdayın yanı sıra çeşitli hediyeler veriyor. Daha sonra ise toplanan para ve diğer malzemelerin bir kısmı askerlerimize harçlık olarak veriliyor, kalan kısmı ise köyün ihtiyaçları için kullanılıyor. Yaklaşık 300 yıldan beri sürdürülen köyümüzün bu geleneği bize babalarımızdan ve dedelerimizden miras kaldı. Biz de bu geleneği günümüzün şartlarına göre sürdürmekteyiz."

Asker adaylarından Muhammet Akçadurak da geleneğin askere gidecek gençler için büyük moral ve motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinlerinden Cihan Engür ve "asker davulu başı" Zafer Abidin Bulat ise geleneğin bundan sonra da devam etmesini diledi.

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