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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz'deki Murat Dağı'nda bal ormanı kurma çalışmalarına başlandı

AA

Gediz'deki Murat Dağı'nda bal ormanı kurma çalışmalarına başlandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda kurulacak 30 hektar bal ormanı için çalışmalara başladı.

Bölgede incelemelerde bulunan Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, Çukurören Orman İşletme Şefliğince Nadas mevkisinde kurulacak yeni bal ormanı ile arıcıların doğal ve kaliteli bal üretimi yapmalarının hedeflendiğini bildirdi.

Bölgenin doğal bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olduğunu belirten Dündar, "Kurulacak bal ormanının ballı bitkiler diye tanımlanan mahlep, akasya, badem, ahlat, alıç, iğde, Toros sediri ve sofora gibi ağaçlar ile aynı zamanda çalı ve otsu bitkiler olan korunga, kekik, adaçayı, sarı salkım, lavanta, zufa, arıotu ile ağaçlandırılacak." ifadesini kullandı.

Dündar, bal ormanı sayesinde köylülerin yapacakları arıcılıkla beraber kayda değer bir ekonomik gelir sağlanacağını sözlerine ekledi.

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