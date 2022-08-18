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Domaniç'te Kayı alplerinin dünyaya gözünü açtığı çamlık çocuk sesleriyle yankılandı

AA

Domaniç'te Kayı alplerinin dünyaya gözünü açtığı çamlık çocuk sesleriyle yankılandı

KÜTAHYA (AA) - Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Kayı alplerinin dünyaya gözünü açtığı Ebe Hatun Çamlığı, çocuk sesleriyle yankılandı.

Domaniç Müftülüğünce ilçe ve köy Kuran kurslarına katılan 400 öğrenci ebe çadırının kurulduğu, çamlıkta bir araya geldi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş imamlığında toplu halde eğitim amaçlı namaz kılan öğrencilere, köfte ekmek ve dondurma ikram edildi.

İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek, yaptığı açıklamada, etkinlikte öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapıldığını söyledi.

Çocukların çok eğlendiğini belirten İpek, "Evlatlarımız Ebe Hatun Çamlığı'nda manevi bir ortamda bir araya geldi. Bu çalışmada maksadımız dini ve görgü eğitimini eğlenceli faaliyetlerle pekiştirmek. Hedefimiz ise çocuklara camiyi sevdirmek ve dini eğitimleri heyecanlı bir hale getirmek." dedi.

İlçe Müftüsü Şaban Durmuş da alplerin doğduğu, ayak bastığı ve büyüdüğü bu alanda bu organizasyonu yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

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