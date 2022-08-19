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Dumlupınar'da açılacak 3 bin 743 metrelik Türk bayrağını 2 bin kişi taşıdı

AA

Dumlupınar'da açılacak 3 bin 743 metrelik Türk bayrağını 2 bin kişi taşıdı

KÜTAHYA (AA) - MUHARREM CİN - Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 30 Ağustos'ta Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki etkinliklerde 3 bin 743 metre uzunluğunda Türk bayrağı açılacak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ), Türk Kızılay Kütahya Şubesi ve Avrupa Kütahyalılar Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan dev bayrağın açılışı ve toplanmasına ilişkin prova yapıldı.

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde öğrenci, akademisyen ve üniversite personelinden oluşan 2 bin kişi, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki Türk bayrağını 1,5 saatte açtı. Uluslararası öğrencilerin de katıldığı provada 3 bin 743 metre boyunda ve 1 metre 60 santimetre enindeki bayrağın açılması havadan görüntülendi.

Dev bayrak, 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'nde açılarak kutlamalarda yer alacak.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AA muhabirine, bayrağın maliyetini Avrupa Kütahyalılar Federasyonunun üstlendiğini söyledi.

Zaferin üzerinden bir asır geçmesinden dolayı 2022'nin anlamlı bir yıl olduğunu belirten Uysal, "Şu ana kadar ülkemizdeki açılmış en uzun Türk bayrağını açacağız. Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat ettik, işlemler sürüyor." dedi.

- Uluslararası öğrenciler de provaya katıldı

Uysal, 30 Ağustos'taki etkinliklerde halkın da katılımıyla 2 binden çok daha fazla kişiyle bayrağı açmayı planladıklarını anlattı.

Binlerce ay yıldızdan oluşan bayrağın kıyısından tutarak projede yer almak isteyen herkesi Dumlupınar'a davet eden Uysal, şöyle konuştu:

"Her şey planlandı. İnşallah o gün Dumlupınar ilçemizdeki şehitlikte bu bayrağı açacağız ve eminim tarihe kazınacak bir görsel elde edeceğiz. Türk Kızılay Kütahya Şubesi ve Avrupa Kütahya Federasyonundan teklif geldiği zaman anlamlı bulduk. Biz de tasarlanması, planlanması ve personel konusunda destek verdik. Bayrak üniversitemize hediye edildi.

Bayrağın taşınması ve açılmasının zor olmasından dolayı forklift kullandık. Yürünerek açılan bayrağın provası esnasında gerçekten çok güzel bir görüntü elde ettik. Üniversitemizin neredeyse bütün yolları bayrakla kaplandı. Herkes çok etkilendi ve büyük ilgi gösterdi. Personelimiz, öğrencilerimiz özellikle uluslararası öğrencilerimiz bayrağı taşıdılar. 87 ülkeden öğrencilerimiz var. Beni en çok etkileyen olaylardan biri de onlarca ülkeden çok farklı insanların bayrağımızı taşıması ve taşırken de bundan memnuniyet duymasıydı."

Rektör Uysal, bayrağın toplanmasının yaklaşık 3 saat sürdüğünü sözlerine ekledi.

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