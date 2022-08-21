Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Tavşanlı'daki kazada yaralanan İbrahim B. Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İbrahim B'nin hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Tavşanlı'da dün, İbrahim B. yönetimindeki 26 GH 237 plakalı otomobil, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 22. kilometresinde menfeze devrilmişti.

Araçtaki Ayşe K. kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücü İbrahim, eşi Necla (42), çocukları Zeynep Ahsen (8) ve Muhammed Said B. (5) ile Feyza Nur K. (13) ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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