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Milli Mücadele ve 2022 Kütahya Milli Pul Sergisi açıldı

AA

PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) iş birliğiyle düzenlenen Milli Mücadele ve 2022 Kütahya Milli Pul Sergisi açıldı.

Milli Mücadele ve 2022 Kütahya Milli Pul Sergisi açıldı

KÜTAHYA (AA) - PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) iş birliğiyle düzenlenen Milli Mücadele ve 2022 Kütahya Milli Pul Sergisi açıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Sera Kütahya AVM'de düzenlenen törende, Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

PTT Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda bu yıl milli pul koleksiyonu sergisinin Kütahya'da düzenleme kararı alındığını hatırlatan Çelik, "Bu sergimizin 100. yıl anlamında burada olması ayrı bir önem taşıyor. Kendi hobi alanları içinde de faaliyet yürütürken geleceği kucaklayan bu pulların bundan sonraki yılları da kucaklayacak şekilde belki bugün dizayn edilen başka bir sembolik anlamlar da içerecek." dedi.

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp İmamoğlu da pulun, bir koleksiyon unsuru olmanın yanı sıra milletlerin geçmişi ile bugünü arasında köprü kuran, tarihi ve sosyal hafızayı canlı tutarak kültürel aktarımı sağlayan önemli bir kültürel değer olduğunu belirtti.

PTT ailesi olarak 1863 yılında çıkarılan ilk pul ile başladıkları bu yolculuğa 159 yıllık tecrübeyle devam ettiklerini dile getiren İmamoğlu, "Filateli ile ilgili bilgi sahibi olmak ve bu alanı daha yakından tanımak isteyen ilgililer için sergi ve etkinlikler düzenliyor, bu kapsamdaki faaliyetlerimiz ile filatelinin ilgi duyan herkes tarafından tanınması adına elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biz filateliyi sadece bir hobi olarak değerlendirmiyor, aynı zamanda milli hafızamızın korunmasında önemli bir unsur olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ziya Ağaoğulları ise Büyük Taarruz'un gerçekleştirildiği kadim topraklarda, Büyük Zafer'in 100'üncü yılı anısına sergi düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Halk oyunları ekibinin gösterisi ile konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, protokol üyeleri ile vatandaşlarca gezildi.

Sergi alanında mesai saatlerinde "Kütahya Milli Pul Sergisi 22-31.08.2022" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak. Sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar da 12,50 lira bedelle satışa sunuldu.

Sergi, 31 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

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