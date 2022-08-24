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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da sağanak etkili oldu

AA

Kütahya'da sağanak etkili oldu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İl merkezinde yaklaşık 3 saat süren dolu ve sağanak, bazı binaların bodrumlarında su baskınlarına yol açtı.

Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Kütahya-Eskişehir kara yolunda da şiddetli dolu nedeniyle bazı araçların camları kırılırken, birçok sürücü araçlarını sığınmak amacıyla çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.

Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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