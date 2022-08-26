DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda CNC teknolojisiyle görsel tablolar oluşturuldu

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu ve Tavşanlılı resim sanatçısı Dilek Kocaman Yılmazer'in ortaklaşa yaptıkları proje ile CNC teknolojisi ve boyama işlemi birleştirilerek 2,5 boyutlu tablolar oluşturuldu.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik'in destekleri ile yüksekokulun teknik personeli İsmail Şavlı ve ressam Dilek Kocaman Yılmazer'in projesinde öncelikle CNC frezeleme yöntemiyle ahşap zemin üzerinde figürler işlendi. Daha sonra ahşap zemin üzerinde oluşturulan işleme üzerinde boyama yapılarak 2,5 boyutlu tablolar ortaya çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Çelik, bu proje ile teknolojinin ve boyama işleminin bir araya getirildiğini, görselliği etkili tabloların oluşturulduğunu belirtti.

Tavşanlı ilçesinde çok değerli sanatçıların bulunduğunu ve üniversite olarak sanatçıların ve sanatın tanıtımına katkı sağlamak için ellerinden gelen desteği vereceklerini vurgulayan Çelik, proje dolayısıyla sanatçı Dilek Kocaman Yılmazer ve personeli İsmail Şavlı'yı kutladı.

- Rektör Uysal ve Belediye Başkanı Güler'e tablo hediye ettiler

Proje kapsamında milli teknolojileri teşvik edip geliştirmek ve insanları bu alanda bilinçlendirmeyi hedefleyen TEKNOFEST festivalinin afişi 2,5D tablo olarak oluşturuldu ve Prof. Dr. İsmet Çelik, Dilek Kocaman Yılmazer, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Nur Hoşgör ile yüksekokul personeli İsmail Şavlı tarafından Kütahya DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a takdim edildi.

Uysal, Tavşanlılı resim sanatçısı Dilek Kocaman Yılmazer'e, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu yönetimine ve personeline böyle bir proje üzerinde çalışarak boyama ve teknolojiyi bir araya getirmelerinden dolayı tebrik etti ve kendisine takdim edilen hediye dolayısıyla emeğe geçenlere teşekkürlerini iletti.

Proje kapsamında yapılan ve Tavşanlı Mülayim Tepe mesire alanını figüre eden 2,5 boyutlu tablo ise Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'e hediye edildi.

Güler, Meslek Yüksekokulu yönetimini, personel İsmail Şavlı'yı ve ressam Dilek Kocaman Yılmazer'i tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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