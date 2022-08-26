Kütahya'da 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, 18 suçtan hakkında 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari hükümlü G.E'nin (28), Parmakören Mahallesi'nde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.E'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

G.E. hakkında, hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi 18 ayrı suçtan kesinleşmiş 28 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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