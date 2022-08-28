Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da yapıldı

AA

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da yapıldı

KÜTAHYA (AA) - Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Halk Oyunları Kulüpler Arası Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) ile Kütahya Belediyesi iş birliğiyle Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden 14 kulüp katıldı.

Kulüpler, "geleneksel düzenlemesiz dal" ve "geleneksel düzenlemeli dal" kategorilerinde yarıştı.

Kıyasıya geçen yarışmalarda düzenlemesiz dal kategorisinde Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Gaziantep Halk Oyunları Topluluğu ikinci ve Ağrı Karaköse Sanat Kulübü de üçüncü oldu.

Düzenlemeli dal kategorisinde ise İzmir Egezade Kültür ve Sanat Gençlik Spor Kulübü birinciliği, Kars Dore Gençlik Spor Kulübü ikinciliği ve Kocaeli Folklor Gençlik ve Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

THOF Başkanı Suat Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Oyunları Büyükler Türkiye Finali'ni Büyük Zafer'in 100'üncü yılında Kütahya'da gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kütahya'nın ev sahipliğinden de oldukça memnun olduklarını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Bizler Türkiye'mizin kültür elçileri olarak Büyük Zafer'in gülen yüzleri olarak sahnedeyiz. Kulüplerimiz Türkiye'mizin farklı yörelerine ait halk oyunlarını burada sergiledi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şampiyon olan ve derece alan kulüplerimizi de tebrik ediyorum."

Katılımcı kulüpleri tebrik eden Belediye Başkanı Alim Işık da "100 yıl önce verilen bir mücadelenin yıl dönümünde böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz, Türk kültürümüzün farklı değerlerini burada sergiledi. Her birini hayranlıkla izledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından derece alan kulüplerin kupa ve madalyaları protokol üyelerince takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey, Domaniç'teki kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey, ...
Kütahya'da geleneksel okçular Zafer Kupası için yarıştı
YEREL HABERLER Kütahya'da geleneksel okçular Zafer Kupası için ...
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 38 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 38 yaralı/ Ek ...
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 46 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 46 yaralı/ Ek ...
Kütahya'da 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda CNC teknolojisiyle görsel tablolar oluşturuldu
YEREL HABERLER DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda CNC teknolojisiyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.