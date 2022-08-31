Kütahya Ticaret Borsası

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7,00 lira, en yüksek 8,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (TL) En Yüksek (TL) Buğday (Anadolu) 7,00 8,40 Buğday (yemlik) 5,00 6,50 Arpa (yemlik) 5,00 6,50 Et (karkas) 85 295





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