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741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri Kütahya'da yapıldı

AA

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri Kütahya'da yapıldı

KÜTAHYA (AA) - Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" olarak anılan "Hayme Ana" kabri başında anıldı.

741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri Kütahya'da yapıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ile diğer protokol mensupları, Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki Hayme Ana'nın türbesini ziyaret edip dua etti.

Vali Çelik, törende yaptığı konuşmada, Hayme Ana'yı andıklarını ve aynı zamanda Domaniç'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Adına türbe yapılan ilk Türk kadının Hayme Ana olduğunu hatırlatan Çelik, "Hayme Ana, Konya-Karaman’da Zübeyde Hanım, Kütahya’da Nezahat Onbaşı, Domaniçli Habibe, Kastamonu’da Şerife Bacı, Erzurum’da Nene Hatun, Malatya’da Songül Yarbay, Gölbaşı’nda Demet Sezen, Çorum’da Aybüke Öğretmen, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan cesur analardır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Hayme Ana'nın, aynı zamanda devletin bekası adına verilen emeğin en yüce örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Hayme Ana'nın, döneminde devletin bekası adına ulvi mücadele verdiğini dile getiren Demircan, "Hayme Ana mücadele vermeseydi, bağımsızlıktan söz etmek mümkün olmayacaktı. Onun Oğuz yurdunu gönendiren hidayeti ve öğretileri sayesindedir ki Osmanlı Devletimiz varlığı ile üç kıtaya, yedi cihana hükmetmiş, toprak Türk’e vatan kılınmıştır. Onun cefakar bilge ve asil gönlü, kadınlarımıza ilham olmuş, asırlar sonra dahi cephelerden cephelere duyulmuştur. Obaya sığmayan bir ufuktur o, iman ile idealini var eden, inanç ile tarihi abat eden bir kadim şahsiyettir." ifadelerini kullandı.

Şenlikte, mehter takımı eşliğinde sembolik göç yürüyüşünün yanı sıra Türk tasavvuf musikisi konseri, atlı okçuluk ve halk oyunu gösterilerine yer verildi.

Programa, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve diğer protokol üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

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