Kütahya’da kalp kaynaklı felç risklerine karşı tıpa uygulaması yapılmaya başlandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu, kalp kaynaklı felç risklerine karşı tıpa uygulaması yapıldığını bildirdi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Bölüm Başkanı olarak görev yapan Astarcıoğlu, kalp kaynaklı inme riskinin, ameliyatsız tıpa uygulaması ile “apendiks kapatma” işlemi yapılarak kan sulandırıcı kullanmaya gerek kalmadan önlenebileceğini söyledi.

Gerçekleştirilen işlemle ilgili bilgi veren Astarcıoğlu, şöyle konuştu:

“Kalp kaynaklı pıhtıların neden olabileceği rahatsızlıklardan kan sulandırıcı ilaç kullanmadan korunması için, sol kulakçıktaki küçük kör girintiyi tıpa ile kapatan yeni bir yöntem uygulanıyor. Uygulanan tedavide cerrahiye ihtiyaç duyulmamaktadır. Sağ kasıktan bacak toplardamarına girilerek sağ kulakçığa, oradan sol kulakçığa ulaşılarak apendiksin ağzı bulunarak, özel tıpa yerleştirilmektedir. Uygulama sırasında uyutulduğu için herhangi bir ağrı duymayan hastalar, bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmektedir. En önemlisi de bu hastaların artık kan sulandırıcı ilaç kullanmasına gerek kalmamaktadır.”

Çok sayıda hasta üzerinde yapılan çalışmaların, bu cihazların inmenin önlenmesinde kan sulandırıcı ilaçlar kadar etkili olduğunu gösterdiğini, birçok kez beyin felci geçiren üç hastanın da uygulanan bu yöntemle sağlığına kavuştuğunu belirten Astarcıoğlu, “İşlem sonrasında vücut kısa sürede konulan tıpanın üzerini örtmekte, bu da kan sulandırıcı ilaç gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. Böylece hasta, hem ilaç olmaksızın inme riskine karşı korunmakta, hem de ilaca bağlı kanama olasılığı ortadan kalkmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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