Kütahya’da sahte içki yapıp satan 1 kişi yakalandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da sahte içki üretimi ve piyasaya sürülmesine yönelik düzenlenen operasyonda içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın sahte alkol yapıp sattığı bilgisine ulaştı.

Yapılan takipte şahsın evinden temin ettiği su şişesi içindeki sahte alkolü, işyerinin önünde buluştuğu K.İ’ye sattığı görülerek her iki şahıs yakalandı.

Şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda satışa hazır 12 litre viski, 4,5 litre rakı, içki yapımında kullanılan etil alkol ile anason ve malt aroması ele geçirildi.

M.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

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