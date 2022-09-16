Orman İşletme Müdürü Aksu'dan Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çelik'e ziyaret

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KÜTAHYA (AA) - Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik'i ziyaret etti.



Çelik, makamında gerçekleşen ziyarette, Aksu ve Tavşanlı Merkez Bölge Şefi Ahmet Kazım Aydın'a okul, projeler ve diğer faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Projeler hakkında görüş alışverişi yapıldı ve ortak yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.



Prof. Dr. Çelik ve Aksu, DPÜ ve Orman İşletme Müdürlüğünün imkanları ve altyapıları kullanılarak orman atıklarından pelet yakıt üretimi, kampüs çevre düzenlemeleri, lavanta yetiştirme ve enerji bitkileri yetiştirme konusunda gerekli prosedürleri gerçekleştirerek faaliyetler yapacaklarını, bu konularda bölgeye ve ülkeye hem uygulama hem de akademik boyutta faydalı olmaya çalışacaklarını ifade ettiler.

Ziyaret okulun, şehitler anısına oluşturulan alanların, lavanta bahçesi ile biyoyakıt makineleri ünitesinin gezilmesiyle sona erdi.

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