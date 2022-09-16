Domaniç'te köyde yaşayan kadınlar ürettikleri ürünleri kooperatifte satacak

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bir köyde kullanılmayan eski bina onarılarak kadınların ürettiği yöresel ürünlerin satışının yapılacağı kooperatif binasına dönüştürüldü.

Çamlıca köyündeki binanın tadilatında çalışan kadınlar, ellerinde fırçalar, malalar ile çalıştı.

Yedi Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Kütahya Şubesi Başkanı Nazife Uslu, gazetecilere, satış ve üretim yapmak için köydeki atıl binanın kaymakamlık tarafından kendilerine tahsis edildiğini söyledi.

Binanın tadilatında kadınların da çalıştığını belirten Uslu, şöyle konuştu:

"Köydeki kadınlarla birleşerek üretim yapmaya başladık. Kendi üretimimiz soğan, sarımsak, çam kozalağından reçellerimizi ve şurubumuzu yapıp dünya pazarında ve Antalya pazarında satmayı planlıyoruz. Ayrıca doğal ürünlerin üretimini yapacağız. Tarımla ilgili çok güzel şeyler olacak inanıyoruz."

Domaniç Çamlıca Üretici Kadınlar Kooperatifi Başkanı Zekiye Okumuş da kooperatifin üretim ve satışa büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kooperatif üyesi Fatma Doğan ise kooperatif sayesinde ürettiklerini satma imkanına sahip olacaklarını ifade etti.

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