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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kütahya'da gazi derneklerini ziyaret etti

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kütahya'da gazi derneklerini ziyaret etti

KÜTAHYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kütahya'da gazi derneklerine ziyarette bulundu.

Partisinin programı kapsamında kente gelen Sarıeroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği İl Başkanı Şaban Başoğul'u ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Sarıeroğlu, açıklamasında, ziyaretleri 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatan, millet, bayrak için şehadete ulaşan şehitleri rahmetle andığını belirten Sarıeroğlu, "Tüm gazilerimize, ülkemiz, vatanımız, milletimiz adına minnetlerimizi sunuyoruz. AK Parti olarak şehit aileleri ve gazilerimizle her daim birlikteyiz. Bir birimimiz de var. Tüzüğümüzde şehit yakınları ve gaziler koordinasyon merkezimiz bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli çalışmalar yaptık." dedi.

Sarıeroğlu, Kütahya'nın kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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