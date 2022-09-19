Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.

Kent girişindeki polis noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, kaput altındaki havalandırma bölümüne gizlenmiş 307 gram sentetik uyuşturucu ile bagaj kısmında çoraba sarılı 4 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki S.S. ve İ.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.