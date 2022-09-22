Kütahya Belediyesinin "destek tohumu" uygulamasında ekilen yem bitkileri hasat ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya Belediyesinin "destek tohumu" uygulamasında ekilen yem bitkileri hasat ediliyor

AA

Kütahya Belediyesinin "destek tohumu" uygulamasında ekilen yem bitkileri hasat ediliyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da çiftçilere destek amacıyla dağıtılan yem bitkilerinin hasadı yapıldı.

Kütahya Belediyesi, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 26 mahallede çiftçilik faaliyetlerine devam eden üreticilere destek olmak amacıyla ilkbaharda 3 ton yonca, 10 ton mısır, 8 ton yulaf ve 6 ton fiğ tohum desteği verdi.

Destekten yararlanan çiftçilerin tarlalara ektiği yem bitkilerinin hasadı protokol üyeleri ile çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Siner Mahallesi’nde hasat yapılan tarlalarda çiftçileri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Işık, burada yaptığı açıklamada, belediye olarak üreticilerin yanında olmak adına ocak ayında çiftçilere destek olma kararı aldıklarını söyledi.

O günkü değeri 400 bin lira olan bütçe ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı olan çiftçilere destek verdiklerini dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz verdiğimiz yem bitkileri tohumlarını değerlendirdiler ve çok da güzel verim aldıklarını söylediler. Memleketimizin tarımsal üretime ihtiyaç duyduğu bir dönemde her tohumu değerlendirerek hasat dönemine getiren tüm çiftçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim bu ülkeyi bir başka ülkenin eline baktırmasın, üreticilerimizin de sayısını artırsın, hepsine güç kuvvet versin."

Alim Işık, talep gelmesi halinde destekleri sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Verimin oldukça yüksek olduğunu dile getiren çiftçiler de desteklerinden dolayı Işık ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Traktörün direksiyonuna geçen Işık, bir süre mısır hasadı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşçi servisine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER İşçi servisine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü ...
Kütahya'da silahlı 'köpek' kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da silahlı 'köpek' kavgası: 1 yaralı
Kütahya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kütahya Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.