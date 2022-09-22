Kütahya Tasarım Teknokent yetim çocuklara destek olacak

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Tasarım Teknokent, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca yürütülen Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında yetim çocuklara destek olacak.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, yetimlere destek olmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyor.

Bu kapsamda Kütahya Tasarım Teknokent’i ziyaret eden derneğin yetim birimi sorumlusu Serhan Dayanç ve dernek müdürü Şaban Başyiğit, yetim sponsorluğu çalışmaları hakkında Genel Müdür Prof. Dr. Ersan Öz’e bilgi verdi.

Vakfın dünya genelinde yaklaşık 140 bin yetime sponsorluk çalışmasıyla destek olduğunu aktaran Dayanç, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı, savaş, doğal afet, hastalık, kronik açlık, yoksulluk gibi krizler nedeniyle yetim ve korumasız kalan çocuklara eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak ve yarınlara emin bir şekilde hazırlanabilmeleri için uzun yıllardır çalışıyor. Biz de bu çalışmayı Kütahya’mızda sürdürüyoruz. Gerek kişiler gerekse kurumlar çalışmamıza destek veriyor."

Dayanç, Milli Eğitim Bakanlığı ile önceki yıllarda yapılan "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" başlıklı projenin bu yıl da devam edeceğini bildirdi.

Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ise İHH’nın bu çalışmasını oldukça anlamlı bulduğunu ve kendilerinin de gerek kişisel gerekse kurum olarak çalışmaya destek vermekten mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

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