Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'da partisinin il kongresine katıldı

KÜTAHYA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçimlerin öncesinde toplam üye sayımızı 500 bin hedefine ulaştıracağız." dedi.

Erbakan, Kütahya'da belediyeye ait sosyal tesiste partisinin 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hiç kimseden yardım almadan, Allah'ın yardımı ve milli görüşün bereketiyle bugünkü duruma ulaştıklarını söyledi.

Seçime kadar 500 bin parti üyesine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi durumuna gelmiştir. Haziran ayında Yargıtayın açıkladığı resmi rakamlara göre bir ay içerisinde en fazla üye kaydeden parti; Yeniden Refah Partisi olmuştur, şampiyon olmuştur. Bir ayda, haziran ayında 18 bin üye kaydettik. Temmuzda kendi rekorumuzu egale edip bir ayda 32 bin üye kaydettik. Bu ay bir sonraki il başkanları toplantımıza kadar bir ayda 50 bin kaydedeceğiz ve üye sayımızı 350 bine çıkaracağız. Seçimlerin öncesinde toplam üye sayımızı 500 bin hedefine ulaştıracağız."

Siyasetin "ibadet" olarak yapılması gerektiğini söyleyen Erbakan, "Milletimiz bu iki blok arasında sıkıştırılmak istendi. Açın televizyonları, açın gazeteleri kardeşim. İktidar tarafındaysan al Cumhur İttifakı. İktidara muhalefetsen al sana altılı masa. Başka bir şey yok. Asıl kurtuluş olan milli görüşü, Yeniden Refah'ı göstermiyor. 50 senelik milli görüş tarihinde bu hep böyle oldu. Sağcıysan buraya git, solcuysan buraya git, milli görüşü görme. Bugün de aynı şey yapılmak isteniyor." ifadelerini kullandı.

- "Bu altılı masadan millete hayır gelmez"

Altılı masa görüşmelerine de değinen Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İşte altılı masanın ilk üç gündemi belirlendi. İlk üç gündemden birincisi 'Mecliste çoğunluğu elde edersek yapacağımız ilk iş İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçirmek olacak.' Biz boşuna mı diyoruz? Bu altılı masadan millete hayır gelmez. 'İktidar olursam ilk işim İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokmak olacak.' diyen bir yapıdan bu millete bir hayır gelir mi Allah aşkına. İstanbul Sözleşmesi demek, toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturmak demektir."

Erbakan, projelerinin, acil eylem planlarının, milli kaynak paketleri ve kadrolarının hazır olduğunu dile getirdi.

Programda, Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin, Erbakan'a çini pano hediye etti.

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