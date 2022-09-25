Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da ürettiği sahte içkiyi pet şişelerde sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Mecidiye Mahallesi'ndeki bir dükkanda sahte içki üretilip satıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
Belirlenen dükkana operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 500 mililitrelik 40 pet su şişesinde sahte içki, alkol üretiminde kullanılan aroma, 17 mililitre anason yağı, 4 alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirdi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.