Kütahya yetimler için çocuk şenliği düzenlendi

KÜTAHYA (AA) - İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, kentteki yetimler için çocuk şenliği ve piknik etkinliği düzenledi.

Kent Ormanı mesire alanındaki pikniğe katılan yaklaşık 80 yetim çocuk, İHH gönüllüsü ağabey ve ablalarıyla eğlendi.

Dernek başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel hale getirdikleri çocuk şenliğini yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Amaçlarının çocukların kaynaşmasını sağlamak olduğunu dile getiren Yenipazar, şunları "Bu etkinliklerimizle, belki de yaz boyunca pikniğe gidemeyen çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Burada onların hoşça vakit geçirmesine vesile olmak istiyoruz. Çocuklarımızın çeşitli oyunlar oynayarak mutlu olmaları bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Etkinlik, yapılan ikramların ardından, çocuklarla oynanan oyunlarla sona erdi.

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