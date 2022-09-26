GÜNCELLEME - Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Köpenez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 2 yangın söndürme helikopteri ve 3 uçak sevk edildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, AA muhabirine, öğle saatlerinde başlayan yangının yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındığını söyledi.

Soğutma çalışmaların sürdüğünü belirten Dündar, "Ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektar çamlık alan zarar gördü. Yangın bölgesinde ekiplerimizin soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

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