Yeşilay'ın "esnaf elçileri" bağımlılıkla mücadeleye destek verecek

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KÜTAHYA (AA) - Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Fulya Topçuoğlu Ünal, bağımlılıklarla mücadelede toplumun tüm kesimleriyle el ele vermek amacıyla Yeşilay Elçileri Projesi'ni hayata geçirdiklerini bildirdi.

Ünal, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilay’ın, Türkiye genelinde 120 şubesi ve 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde mücadele ettiğini hatırlattı.

Yeşilay Elçileri Projesi ile de çocuk ve gençlerin çoğunlukla ilişkide olduğu meslek gruplarının belirlendiğini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında kuaför, güzellik salonu, kafeterya, internet kafe, büfe, kahvehane, giyim mağazası, kırtasiye, eczane olmak üzere dokuz meslek dalı seçildi. Bu mesleklerden projeye gönüllü olarak katılan esnaf; bulundukları bölgede madde bağımlılığına uygun ortam yaratan metruk binaları, alkol kullanılan izbe yerleri ve atıl halde bulunan parkları bildirerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak."

Yeşilay elçilerinin, ayrıca mahallelerinde alkol ile madde kullanan birey veya yakınlarını destek almak üzere muhtarlıklara, tedavi görmek isteyenleri de YEDAM’a yönlendireceğini de aktaran Ünal, "Projeye katılan gönüllü esnafın, dükkanının girişine herkesin göreceği şekilde Yeşilay Elçisi etiketi asması; Yeşilay tarafından verilen bilgi kitapçıklarını halka dağıtması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Ünal, bağımlı olmayan bireylerin bağımlılık sürecine girme riskini en aza indirmeyi planlayan bilimsel temelli yetişkin eğitim programını başlatacaklarını da sözlerine ekledi.

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