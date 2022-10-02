Gediz’deki yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında, ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Altınkent köyünde Murat Olgun’a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gediz Belediyesi ve çevre beldelerden gelen itfaiye ekipleri alevleri civardaki binalara sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürdü.

Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





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