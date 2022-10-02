GÜNCELLEME - Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangın söndürüldü

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, mobilya mağazası deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Özyurt Mahallesi'nde mobilya mağazasına ait bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri, depoda çıkan yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı.

Yangın, yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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