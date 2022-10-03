Gediz Belediye Başkanı Akçadurak, yaşlıları ziyaret etti

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KÜTAHYA (AA) - Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla ilçenin yaşlı sakinlerini evlerine giderek ziyarette bulundu.

Yaşlıların elini öperek, hediye veren Akçadurak, yaşlı insanların her zaman baş tacı edilmesi gerektiğini söyledi.

Büyüklerin hayır duasını almak istediklerini belirten Akçadurak, "Büyüklerimiz, gerek aile yaşantımızda, gerek toplumsal yaşantımızda daima el üstünde tutulmuş ve baş tacı edilmiş dünümüz ve bugünümüz arasındaki en değerli köprüdür." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Başkan Akçadurak’a, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili eşlik etti.





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