Domaniç Dağları sonbaharın sarı tonlarına bürünmeye başladı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya ile Bursa sınırları arasında kalan Domaniç Dağları'nda, sonbahar mevsimi renkleriyle kendini hissettiriyor.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan, oksijen zengini Domaniç Dağları, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

Sonbaharın doğaya yansıyan sarı tonlarının hissedilmeye başladığı ve ziyaretçi akınına uğrayan Domaniç'te, özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları bu bölgeyi tercih ediyor.

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